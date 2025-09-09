Busenaz Sürmeneli, Türk Boksunun Gururu

Busenaz Sürmeneli, Türk boksunun parlayan yıldızı olarak son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kazandığı başarılarla dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen adını önemli organizasyonlarda duyurmayı başaran Sürmeneli, birçok kişi tarafından merak ediliyor. “Busenaz Sürmeneli kimdir?” sorusunun cevabı ise hem kariyerini hem de kişisel özelliklerini kapsıyor.

GENÇ YAŞTA BAŞARILAR

Busenaz Sürmeneli, 25 Temmuz 1998 tarihinde dünyaya geliyor ve 26 yaşında. Trabzon’un Sürmene ilçesinden gelen Sürmeneli, genç yaşında uluslararası alanda önemli dereceler kazanarak Türk boksunun gurur kaynaklarından biri haline gelmiştir. Spor kariyerine erken yaşlarda başlayarak azmi, disiplini ve ringdeki performansıyla ön plana çıkıyor. Genellikle 69 kg (welterweight) kategorisinde mücadele eden Sürmeneli, bu kiloda Türkiye’ye birçok madalya kazandırmış durumda.

Busenaz Sürmeneli, Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nde boks yapıyor. Fenerbahçe boks takımıyla hem ulusal liglerde hem de uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu olan Sürmeneli, eğitimi ile spor kariyerini birleştirip güçlü bir profil oluşturuyor.

Busenaz Sürmeneli, Türkiye’nin kadın boksundaki en dikkate değer isimlerinden biri olarak, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları’nda önemli dereceler elde etti. “2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalya” gibi önemli başarıları bulunuyor. Ayrıca çeşitli Avrupa şampiyonalarında kazandığı birincilikler, Türk boksunun uluslararası arenadaki gücünü gözler önüne seriyor. Sürmeneli’nin altın madalya sayısı, Türk boks tarihinde önemli bir yere sahip.