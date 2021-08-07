Busenaz tarih yazdı! Olimpiyat şampiyonluğu geldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda tarihi başarı. Kadınlar boks 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli, Kokugikan Arena’da ringde çıktı.

Busenaz Sürmeneli Tokyo’da çıktığı ilk maçında, 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska’yı yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Sürmeneli çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko’yu yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Busenaz Sürmeneli, Hintli Lovlina Borgohain’i yarı finalde ise yenerek altın madalya için finale yükselmişti.

Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

Kokugikan Arena’da Buse Naz, tarihi finalde Bulgaristan’dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva’yla karşılaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı.