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Buski 17 Mart Su Kesintisi Duyurusu

Bursa’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 17 Mart günü Bursa’da su kesintisi yaşayacak bölgeleri duyurdu. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat dilimlerinde etkili olacak.

Su Kesintisi Saatleri

İlgili su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. 17 Mart su kesintisi ile ilgili detaylı bilgiye Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesinden ulaşmak mümkün. Güncel su kesintileri hakkında bilgilere oradan erişebilirsiniz.

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