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BUSKİ 25 Mart Bursa Su Kesintisi

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa’da 25 Mart tarihinde su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler belli oldu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), bu tarih boyunca belirli saatler içinde suyun kesileceği ilçeleri duyurdu. Kesintiler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde etkili olacak.

SU KESİNTİSİNE İLİŞKİN SAATLER

Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve saat kaçta suyun geri geleceği konusunda bilgi arayan vatandaşlar, BUSKİ’nin resmi web sitesini ziyaret ederek güncel bilgileri edinebilir. 25 Mart su kesintisi saatleri hakkında detaylar burada yer almakta.

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