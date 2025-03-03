buski-4-mart-su-kesinti-bilgisi

BURSA’DA SU KESİNTİLERİ DUYURUSU

Bursa’da su kesintisi olan yerler hakkında bilgi verildi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Mart tarihinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat dilimleri içerisinde etkili olacak. Peki sular ne zaman geleceği ve saat kaçta geleceği merak ediliyor? İşte, BUSKİ’nin 4 Mart su kesintisi saatleri.

AHMETBEY MAHALLESİ İÇİN SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi üzerinden kendi ilçenizi seçerek bulunduğunuz bölgede gerçekleşecek su kesintileri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ahmetbey Mahallesi’nde planlanan su kesintisinin başlangıç tarihi 04/03/2025 saat 09:00, bitiş tarihi ise aynı gün saat 13:00. BUSKİ Genel Müdürlüğü İcmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar süresince Osmangazi İlçesi Ahmetbey Mahallesi ve çevresinde 04 Mart 2025 tarihinde, 09:00 – 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Bu süreçte tedbirli olunması rica ediliyor. Kesim tarihi 04/03/2025 saat 09:00 olarak belirtiliyor.