Buskİ, NilÜfer’de Su Kesintisi Duyurdu

SU KESİNTİSİ BİLGİSİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde su kesintisi olacağını bildirdi. İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, belirli tarih ve saat aralıklarında suyun kesileceği yerler açıklandı.

KESİNTİ YAPILACAK BÖLGELER

“BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi; Faruk Baykal Caddesi, Bey Sokak, Beşikçiler Sokak, Yenal Sokak ve civarında 24 Nisan 2025 tarihinde (PERŞEMBE) 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.” Ayrıca, “Nilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi; İzmir Yolu Cadde, Turkuaz Cadde, Arıtma Cadde, 75. Yıl Bulvarı, Köroğlu Caddesi ve civarında 24 Nisan 2025 tarihinde (PERŞEMBE) 09: 00-17: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.” bilgisi de verildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Bu süreçte, vatandaşların tedbirli olmaları rica ediliyor. Planlanan kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor.