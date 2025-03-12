Buski Su Kesintisi Duyurusu Açıklandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ PLANLARI AÇIKLANDI

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 12 Mart tarihinde Bursa’nın bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat aralıklarıyla etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek? İşte BUSKİ’nin 12 Mart su kesintisi saatleri.

HASANAĞA’DA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından planlanan su kesintileri ile ilgili detaylar da internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Özellikle Hasanağa Mahallesi için şu bilgiler verildi:

Planlanan başlangıç tarihi 11 Mart 2025, saati 09:00; planlanan bitiş tarihi ise 18 Mart 2025, saati 18:00. Yapılacak çalışmalara bağlı olarak, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi ve çevresinde 11 Mart – 18 Mart tarihleri arasında 09:00 – 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yapılacak. Bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları rica ediliyor.