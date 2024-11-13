Bütçe Açığı 257 Milyar Dolar Oldu!

ABD HAZİNE BAKANLIĞI BÜTÇE RAPORUNU YAYIMLADI

ABD Hazine Bakanlığı, 2025 mali yılının ekim ayına dair bütçe raporunu yayımladı. Rapora göre, federal hükümetin bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık dört kat artarak 257 milyar dolara ulaştı. 2024 mali yılının ekim ayında bu açık yaklaşık 67 milyar dolar seviyesindeydi, bu yılki artış oranı ise yüzde 287 olarak kaydedildi.

PIYASALARDAKİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE AÇIK

Piyasa beklentileri, bütçede 226,4 milyar dolarlık bir açık öngörüyordu ancak bu rakamın üzerine çıkıldı. Ekim ayında hükümetin gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 327 milyar dolara düştü. Buna karşın harcamalar yüzde 24 artarak 584 milyar dolara çıktı.

BÜTÇE AÇIĞININ GEÇEN YILKI SEVİYESİ

Geçen yıl, 2024 mali yılı boyunca bütçe açığı yüzde 8 artışla 1,8 trilyon dolara yükselmiş ve bu miktar, ABD tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olarak kayda geçti. Bu veriler, hükümetin mali durumunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.