“Bütçe Ekim Ayında 186 Milyar TL Açık Verdi” “2024 Yılı Ekim Ayında 186 Milyar TL Açık”

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE AÇIĞI KATLANARAK ARTIYOR

Merkezi yönetim bütçesi, 2024 yılı Ekim ayında 186 milyar 271 milyon TL açık vermiştir. Geçen yıl, yani 2023 yılı Ekim ayında bu rakam 95 milyar 461 milyon TL iken, bu yıl önemli bir artış göstermiştir. 2023 yılı Ekim ayında 28 milyar 651 milyon TL faiz dışı açık yapılırken, 2024 yılı Ekim ayında bu rakam 50 milyar 53 milyon TL’ye ulaşmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, 2024 Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 955,5 milyar TL, bütçe gelirleri ise 769,2 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Bütçe açığı 186,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, faiz dışı bütçe giderleri 819,3 milyar TL ve faiz dışı açık 50,1 milyar TL olmuştur. Bakanlık açıklamasında, “Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim ayı itibarıyla 955 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 136 milyar 219 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 819 milyar 260 milyon TL olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNDE GEÇEN YILIN ÜZERİNDE ARTIŞ

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için belirlenen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL’lik ödenekten Ekim ayında 955 milyar 478 milyon TL harcama yapılmıştır. Geçen yılki Ekim ayında bu rakam 569 milyar 211 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Bu durum, Ekim ayı bütçe giderlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,9 oranında arttığını göstermektedir. Giderlerin bütçe ödenekleri ile karşılaştırıldığında gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 10,2 iken 2024 yılında yüzde 8,6 olmuştur. Ayrıca, faiz hariç bütçe giderleri, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 63,1 artışla 819 milyar 260 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 10,2 iken 2024 yılında yüzde 8,3 olmuştur.

VERGİ GELİRLERİ ARTIYOR, AÇIKLAR DEVAM EDİYOR

2024 yılı Ekim ayı itibarıyla merkezi yönetim bütçe gelirleri 769 milyar 207 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Vergi gelirleri 643 milyar 605 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 106 milyar 448 milyon TL olmuştur. 2023 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri 473 milyar 750 milyon TL iken, 2024 yılının aynı ayında bu rakam yüzde 62,4 artışla 769 milyar 207 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre, Ekim ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 9,6 iken, 2024 yılında yüzde 9,1 olmuştur. 2024 yılı Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,2 artarak 643 milyar 605 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 9,6 iken 2024 yılında yüzde 8,7 olmuştur.

OCAK-EKİM DÖNEMİ BÜTÇE GERİ ÇEKİYOR

2024 yılı Ocak-Ekim dönemi itibarıyla merkezi yönetim bütçe giderleri 8 trilyon 114,1 milyar TL, bütçe gelirleri ise 6 trilyon 853,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda, bütçe açığı 1 trilyon 260,3 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Faiz dışı bütçe giderleri 7 trilyon 65,2 milyar TL, faiz dışı açık ise 211,4 milyar TL olmuştur. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçesi 608 milyar 63 milyon TL açık verirken, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bu rakam 1 trilyon 260 milyar 289 milyon TL’ye yükselmiştir. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 70 milyar 389 milyon TL faiz dışı açık kaydedilmişken, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bu rakam 211 milyar 385 milyon TL’ye çıkmıştır. 2024 yılı Ocak-Ekim dönemi bütçe giderleri aynı dönem itibarıyla yüzde 79,4 oranında artarak 8 trilyon 114 milyar 115 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise yüzde 77,3 artış göstererek 7 trilyon 65 milyar 211 milyon TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı Ocak-Ekim dönemi bütçe gelirleri de 6 trilyon 853 milyar 826 milyon TL olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,1 oranında artış göstermiştir. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,4 oranında artarak 5 trilyon 777 milyar 663 milyon TL olmuştur.