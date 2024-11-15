Bütçe Görüşmelerinde Bakan Tekin Açıklama Yaptı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında toplanan TBMM Plan Bütçe Komisyonu, 2025 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifleri ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifleri ile birlikte 2023 Yılı Sayıştay Raporu’nu ele aldı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Bütçe görüşmelerinin ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin, komisyonda bulunan milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı. Bütçe görüşmeleri süresince muhalefet milletvekillerinin kendisine yönelik kullandığı “kepazelik, ikiyüzlülük, sefalet, otoriter rejim, talimatla hareket eden Bakan” gibi ifadeleri not aldığını belirten Tekin, “Bizler de burada bu tür ifadelerden etkileniyoruz ve doğal olarak tepki koymuş olabiliriz. O yüzden biz de orantısız cevap verdiğimiz arkadaşlar varsa ben de onlardan özür diliyorum ama bu ifadeler normal ifadeler değil” dedi.