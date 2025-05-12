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Bütün Doğa Severler Yaylalarda Yürüdü

DOĞASEVERLER YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

Gümüşhane’de doğaseverler, yaylalarda keyifli bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Alan ve Fındıkcak yaylalarında sis bulutlarının üzerinde toplamda yaklaşık 14 kilometrelik bir yürüyüş yapma fırsatı buldu. Doğa tutkunları, muhteşem manzara ve renkli çiçeklerle dolu yaylalarda fotoğraf çekerek güzel anlar yaşadı.

İLK DEFA YÜRÜYÜŞ YAPTI

Yürüyüşe katılan Büşra Çoşkun, bu organizasyona ilk kez katıldığını ifade ederek, “Sıcak ve güzel bir ortamda yürüyüş yaptık” dedi. Çoşkun, yürüyüş yapılan alanın çok güzel olduğunu da belirtti. Diğer bir katılımcı İbrahim Onur Özkül, Gümüşhane’nin yaylalarını keşfettiklerini aktararak, “Kürtün barajına doğru yaklaşık 15 kilometrelik bir yol yaptık. Çok güzel bir manzara ve doğada yürüyüş yaptık. Doğa severleri buraya gezip, keşfetmeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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