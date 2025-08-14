“Bütünleşik Kanser Merkezi Hizmete Açıldı.”

KANSER MERKEZİ ANKARA’DA HİZMETE AÇILDI

Kanser hastalığının getirdiği tüm olumsuzluklarla başa çıkmak amacıyla kurulan ‘Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi’, Ankara’da açıldı. Bu merkez, kanser tanı ve tedavi süreçlerinde, tedavi sonrasında semptom yönetimi, yaşam tarzı değişikliklerinin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleri doğrultusunda Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi’nde faaliyet gösterecek. Açılış etkinliğine İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Lütfü Doğan katıldı. Açılış öncesinde merkezde incelemelerde bulunan Kurtcebe, Kotanoğlu ve Doğan, merkezin sunduğu olanakları değerlendirdi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, bu merkezin Türkiye’deki ilk örnek olduğunu ifade etti. “Onkoloji hastanemizin kıymetli yönetimi ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi’nin iş birliğiyle beraber vatandaşımıza burada kanser anlamında her açıdan yaklaşılmış olacak. Bütünleşik Merkez, adından da anlaşılacağı gibi tabii Etlik Şehir Hastanemiz bu konuda ilk ve öncü olmaya devam ediyor. Buradaki birçok alanda yeniliklerimiz vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Onkoloji hastanemiz özeline baktığımız zaman gerek Ankara’dan gerek Ankara içinden, hatta yurt dışından birçok hastamızın tercih ettiği bir hastane Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Kulemiz. Hastalarımızın çok büyük memnuniyetleri var. Bize teveccühlerini bu şekilde bildiriyorlar. Hastaneye bu merkez yeni bir soluk katmış olacak” açıklamasında bulundu.

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Lütfü Doğan ise, kanserin tanı anından itibaren hem hastaya hem de yakınlarına fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal açıdan büyük yükler getirdiğini dile getirdi. “Tedavi tamamlansa bile hastaların ihtiyaçları ne yazık ki bitmiyor. Hastalar pek çok anlamda desteğe, takibe ve tedaviye hala ihtiyaç duyuyorlar. Bu merkezde inşallah ihtiyaç duyacakları bütün sorunlara destek olabilmek için hayat tarzı değişiklikleri, sosyal hayata adaptasyonları ile ilgili tedavilerini tek bir merkezden yürütmeyi amaçlıyoruz. Sadece tedavi görmüş hastalarımızı değil, hasta yakınları, ailesinde kanser bulunan bireyler, sağlıklı bireyler için de burada genetik taramalarımız da var. Kanserden korunmak için neler yapılabileceği konusunda bu merkezde yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.