Büyük Aşkın Kahramanları Düşman Oldular

BİR MASALIN SONU

İlerleyen yıllarda yaşanan gelişmeler, bu peri masalını muazzam bir kâbusa dönüştürüyor. 2004 yılında, birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith (Mr. & Mrs. Smith) filminin setinde başlayan büyük aşk, çifti önce altı çocuklu dev bir aile haline getiriyor. Uzun yıllar boyunca birlikte zaman geçiren Brad Pitt ile Angelina Jolie, sonunda 2014 yılında resmi olarak evleniyorlar.

Ancak, Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin yıllardır süregelen hukuk mücadelesi, nihayet mahkeme salonlarına taşınıyor. Yıllarca süren mutlu anılar artık yerini çatışmalara ve gerilime bırakıyor. Her biri, geçmişte yaşadıkları bağlılıklarını ve mutluluklarını geride bıraktıkları bu yeni süreçte, kanlı bıçaklı düşmanlar haline geliyor.