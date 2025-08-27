Büyük Beğeni Toplayan Mutlu Aile

BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN FİLM HAKKINDA

Beyaz perdeye damgasını vuran “Mutlu Aile Tablosu”, televizyon yayınları ile de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için yapımın konusu, özeti ve oyuncuları hakkında önemli bilgileri derledik. İşte “Mutlu Aile Tablosu” hakkında bilinmesi gerekenler.

İKİLİ DEĞİŞİM YOLUNDA

Yıllardır süregelen ilişkisi içinde döngüden kurtulmakta zorlanan Nalan, sevgilisi Rıfat’ın ilgisini yeniden kazanmak için değişik bir strateji geliştirmeye karar veriyor. Ancak beklenmedik bir tablo, ikilinin yaşamını alt üst edecek ve onları bambaşka bir maceraya sürükleyecek olaylar başlatıyor.

Filmin çekim süreci, Edirne ve İstanbul’un çeşitli bölgelerinde hayata geçirilmiştir. Özellikle filmde dikkat çeken Taş Köprü sahneleri, Meriç Nehri’nin üzerinde çekilerek izleyicilerde farklı bir atmosfer yaratıyor.