“Büyük Bir Gizem Ortaya Çıkacak.”

NEHİR’İN HİKAYESİ VE KAYBOLAN KOCASI

Nehir’in, eşi Serdar ile mutlu bir evlilik sürdürdüğü hayatı, Serdar’ın aniden kaybolmasıyla bir anda değişiyor. Üçüncü tanıtım videosunda, Nehir’in kocasının ortadan kaybolmasıyla ilgili kafasındaki soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bu süreçte Serdar’ın ailesiyle de yüzleşmek zorunda kalıyor.

İKİ KIZIYLA MÜCADELESİ

“Başka Bir Gün”, Nehir’in avukatlık kariyerine ara verip çocuklarına bakarken, kocasının kaybolmasının ardından yaşadığı zorlukları konu alıyor. Serdar’ın kaybolmasıyla Nehir’in hayatı altüst oluyor. Kızlarıyla birlikte yaşamaya çalışan Nehir, kocasını bulma çabası içine girerken, çalıştığı mesleğine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu süreçte, Tuna ile tanışması gelecekte hayatında büyük bir değişim yaratacak. Nehir, bir yandan kızlarının babasız kalmasıyla ayakta kalmaya çalışırken, diğer yandan Serdar’ı bulmak için çırpınıyor. Ancak araştırmaları, evliliğinin zannettiği gibi olmadığını da gözler önüne seriyor.

KUSURLAR VE ŞÜPHELER

Nehir, Serdar’ı Suzan ile otel odasında gördükten sonra onunla ilgili güven sorunları yaşamaya başlıyor. Serdar, bu durumun aslında Suzan’a olan borcuyla alakalı olduğunu belirtiyor ama Nehir’in aklındaki şüpheler bir türlü silinmiyor. Bu arada, Deniz adındaki bir başka kayıp durumuyla da karşılaşıyorlar. Nehir ve Serdar, Deniz’in kaybolduğu noktada Zülfüler ve Yaman’dan şüpheleniyor. Ancak Yaman, kendisinin o saatte başka bir yerde olduğunu ispatlamak için gerekli kanıtları sunuyor.

KIZLARINI KURTARABİLECEKLER Mİ?

Serdar ve Nehir, kızlarını bulma çabası içinde kendi yöntemlerini izlese de bu, başka sorunları beraberinde getiriyor. Her ikisi de yollarına devam ederken, Nehir ile Serdar, sonunda kızlarını bulup kurtarmayı başarabilecekler mi?

Başrollerde Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy) ve Berkay Ateş (Tuna Korucu) gibi isimler yer alıyor. “Başka Bir Gün” dizisinin senaristleri Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı. Yönetmen ise Çağrı Bayrak. Dizi, İstanbul’un tarihi ve güzellikleriyle dolu sokaklarında çekiliyor ve ATV ekranlarında izlenebiliyor.