Büyük Bir Nükleer Sığınak Delici Bomba

İRAN’IN NÜKLEER TESİSLERİ VE ABD’NİN GBU-57A/B BOMBASI

İran’ın yer altındaki nükleer tesislerine saldırabilecek silahlar arasında, şimdiye kadar kullanılmamış ve İsrail’in erişiminde olmayan bir silah var. Bu, ABD’nin GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) adını taşıyan, dünyanın en büyük nükleer olmayan “sığınak delici” bombası. 13 bin 600 kilogram ağırlığındaki bu hassas güdümlü bomba, derin bir dağın içine gizlenmiş olan Fordo uranyum zenginleştirme tesisi gibi yer altı komplekslerine ulaşma kapasitesine sahip. Ancak ABD, şu ana dek bu bombaya İsrail’in erişmesine izin vermedi.

TEKNOLOJİ VE KAPASİTE

ABD hükümetine göre GBU-57A/B, “derinlemesine gömülü ve güçlendirilmiş sığınaklar ile tünelleri hedef alabilecek büyük bir delici silah.” Bu bombanın uzunluğu altı metre olup, yaklaşık 61 metre derinliğe kadar nüfuz edebiliyor. Ardışık birden fazla bombanın atılmasıyla daha derin noktalara ulaşmak da mümkün. Boeing tarafından üretilen MOP, şimdiye kadar savaşta kullanılmadı ancak ABD’nin New Mexico eyaletindeki White Sands Füze Test Sahası’nda test edildi. Bu bomba, 2017 yılında Afganistan’da kullanılan 9 bin 800 kilogramlık “Bütün Bombaların Anası”ndan daha güçlü.

B-2 SPIRIT UÇAĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Şu anda sadece ABD yapımı B-2 Spirit, bu bombayı taşıyacak şekilde yapılandırılmış durumda. Northrop Grumman tarafından üretilen B-2, ABD Hava Kuvvetleri’nin en gelişmiş savaş mühimmatlarına sahip uçaklarından biri olarak dikkat çekiyor. 18 bin kilogram taşıma kapasitesine sahip olan B-2, iki adet GBU-57A/B bombayı (toplamda yaklaşık 27 bin 200 kilogram) taşıyacak şekilde başarıyla test edilmişti. Northrop Grumman’a göre bu uçak, yakıt ikmali olmadan yaklaşık 11 bin kilometre, ikmal ile ise 18 bin 500 kilometre menzil kat edebiliyor.

İSRAİL’İN STRATEJİK HEDEFLERİ

Paul Rogers, MOP’un modern hava savunma sistemlerine sahip İran gibi bir düşmana karşı kullanılması durumunda, B-2’lere başka uçakların da eşlik edebileceğini belirtiyor. Ancak, Rogers’a göre ABD’nin bu bombalardan az sayıda ürettiği düşünülüyor. “Muhtemelen operasyonel stokta 10 ile 20 adet arasında bulunuyor,” diyor. Fordo, İran’ın Natanz’dan sonra inşa ettiği ikinci nükleer tesisi. Tahran’ın 95 kilometre güneybatısındaki Kum kentinde yer alan tesis, 2006’da inşaya başlanıp 2009’da faaliyete geçti. Tesisin, yaklaşık 80 metre kaya ve toprak altında gizli olduğu ve İran ile Rusya yapımı hava savunma sistemleriyle korunduğu biliniyor.

NÜKLEER TEHDİT VE ABD’NİN ROLÜ

Mart 2023’te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, bu tesiste yüzde 83,7 saflıkta uranyum izleri tespit etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın füze ve nükleer programını “İsrail için varoluşsal tehdit” olarak tanımlayarak bu hedefleri yok etmeyi amaçladıklarını belirtti. İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News’e yaptığı açıklamada “Bu operasyonun Fordo’nun yok edilmesiyle tamamlanması gerekiyor” ifadesini kullandı. Ancak Rogers, İsrail’in MOP’u kendi başına kullanma imkânının olmadığını ve ABD’nin doğrudan bir dahli olmadan bu bombayı kullanmalarına izin vermeyeceğini düşünüyor.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI VE BELİRSİZLİKLER

İran, nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu savunsa da, ABD’deki Silahların Yayılmasını Önleme Derneği’nin politika direktörü Kelsey Davenport, Fordo faal kaldığı sürece İran’ın nükleer silah üretme rizikası taşıdığını belirtiyor. Prof. Rogers, MOP kullanılsa bile başarı garantisinin olmadığını vurguluyor. “İran’daki tesislerin ne kadar derinde ve nasıl korunduğu tam bilinmiyor. Bu özel silah, İran’ın derin yer altı nükleer tesislerine saldırı için en yüksek potansiyele sahip. Ama sonucu ne olur, bunu kim bilebilir?” diyor.