BÜYÜK Birlik Partisi Başkanı Destici, Cem Vakfı’nın temsilcilerini ağırladı. Türkiye’de birliğe ihtiyaç var. Herkes eşit, herkes bir arada. Alevi inancı tanınmalı, desteklenmeli. Eşitlik ve adalet, öncelikli taleplerimiz

GÖRÜŞME DETAYLARI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Arslan ve Başkan Yardımcısı Mesut Yıldırım’ı makamında kabul etti. BBP genel merkezinde gerçekleşen buluşmada, iki lider görüşme öncesi çeşitli açıklamalar yaptı.

Türkiye’NİN BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Destici, “İster etnik köken farklılıklarımız olsun ister mezhebi farklılıklarımız ve yaşayış farklılıklarımız bunların hiçbirisi ayrışma sebebi değildir.” diyerek bu durumun zenginlik olarak kabul edildiğini belirtti. Türkiye’nin birçok kesiminin olduğu gibi Alevi ve Bektaşi kardeşlerin de çeşitli haklı talepleri olduğuna dikkat çeken Destici, geçmiş dönemlerle karşılaştırılamayacak önemli ilerlemelerin kaydedildiğini söyledi. Ancak, hala taleplerin var olduğunu ifade eden Destici, “Bu birliğe ve bütünlüğe katkı sağlayacak her oluşumun ve adımın yanındayız. Bu birliği ve beraberliği bozacak her türlü hareketin de karşısında olacağız.” dedi.

CEM VAKFI’NIN TALEPLERİ

Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek, Alevilik inancı ve Cem Evleri’nin hukuken kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Tükek, “Alevilik, İslam’ın irfanı ve tasavvufi yorumudur. Alevilerin hukuken inanç olarak tanınması ve Cem Evleri’nin ibadet yeri olarak kabul edilmesi gerekiyor.” dedi. Ayrıca, Alevi yurttaşlarının kamuda görev alırken ayrımcılığa maruz kalmadan eşit fırsatlar sunulması gerektiğini ifade eden Tükek, zorunlu din derslerinin seçimli hale getirilmesi ve Alevilikle ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi taleplerinde bulundu. Tükek, bu konularda BBP’den destek beklediklerini de sözlerine ekledi.