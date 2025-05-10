Büyük Birlik Partisi Başkanı Destici Uyardı

SİLAHLARIN BIRAKILMASI GEREKEN BİR KONU

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya’da düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Çalıştayı’na katıldı. Burada, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Destici, “Silah bırakma işi, sadece PKK’yla sınırlı kalmamalıdır. Sadece PKK’yla sınırlı kaldığında YPG, PYD, SDG, PJAK, KCK gibi birçok örgüt varlığını sürdürdüğü sürece PKK, silah bırakmış sayılmaz.” dedi.

MÜCEDALE İLKELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Destici, konuşmasında terörsüz bir Türkiye hedefini vurguladı ve “Hepimiz, terörsüz Türkiye diyoruz. Kimimiz müzakere ederek diyor, kimimiz mücadele edelim diyoruz. Biz mücadele ederek diyenlerin safındayız. Bu ilkesel bir duruştur.” ifadelerini kullandı. Geçmişteki müzakere süreçlerinin olumsuz sonuçlandığını belirten Destici, bu nedenle terörle müzakereden ziyade mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. “Biz Büyük Birlik Partisi olarak terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır diyoruz.” şeklinde konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KARŞILIKSIZ SİLAH BIRAKMA TALEBİ

Destici, terör örgütünün karşılıksız ve hiçbir şart koymadan silah bırakması halinde bunun kimseyi rahatsız etmeyeceğini söyledi. Ancak, bu silah bırakma işleminin sadece PKK’yla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. “PKK eşittir, PYD’dir, o da eşittir YPG, onun daha üst çatısı KCK’dır. Bir kolu PJAK’tır.” diyerek bu yapıların bir araya gelmeden silah bırakma durumunun yeterli olmayacağını vurguladı. “Eğer ben Suriye’de federatif yapıyı istiyorum, Irak’ın kuzeyinde de varlığımı sürdüreceğim derlerse, bu söylediklerinin bir anlamı yok.” şeklinde konuşarak, bu grupların varlığına dikkat çekti ve sonuçları hep birlikte göreceklerini ifade etti.