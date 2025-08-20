Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Destici, Türkiye’nin güvenliğini koruyacağını savundu. Orman yangınlarının ekolojiye etkisi önemli. Katillerin korunması toplumca kabul edilmez. PYD/YPG’nin devletleşmesine izin verilmeyecek. Türkiye bağımsız iradesiyle geleceğini belirleyecektir

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ’NDEN ORMAN YANGINLARI UYARISI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin milli güvenliğini, “hiçbir dış gücün onayına ihtiyaç duymadan, kendi bağımsız iradesiyle koruyacağını” duyurdu. Destici, bu ifadeleri, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında kullandı. Toplantıda, son günlerdeki cinayetler, orman yangınları ve terör örgütü PKK konularında önemli açıklamalar yaptı. Basın toplantısına ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesi de katıldı.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Son aylarda yaşanan orman yangınlarının sadece ağaçları değil, pek çok konuyu etkilediğini vurgulayan Destici, “Orman yangınları, bütün dünya için, artık önemli ve öncelikli bir problemdir” dedi. Türkiye’nin 23,4 milyon hektar orman alanına sahip olduğunu hatırlatan Destici, bu alanın ülkenin yüz ölçümünün yüzde 30’unu kapsadığını belirtti. “Ormanlarımız; iklimsel, ekolojik ve ekonomik açıdan büyük bir zenginliğe sahip” diyen Destici, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca bir ‘söndürme faaliyeti’ olarak değil, aynı zamanda ‘ulusal güvenlik’, ‘ekolojik denge’ ve ‘gelecek nesillerin yaşam hakkı’ açısından ele alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, orman yangınlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu ve bu konuda toplumsal bilincin artırılması gerektiğini vurguladı.

CİNAYETLERDE ARTAN VAHŞETİN ALTINI ÇİZDİ

Son dönemdeki cinayetlere de dikkat çeken Destici, Ankara’da 14 ve 17 yaşındaki katillerin gerçekleştirdiği cinayetler hakkında da konuştu. 22 yaşındaki Hakan Çakır’ın, kız kardeşine yönelik taciz girişimine karşı koyduğu için katledilmesini örnek gösteren Destici, “Sokak çetelerinin ve ‘suçun yaşı olmaz’ gerçeğinin son ve en acı örneklerinden biri” açıklamasını yaptı. Toplum vicdanının, yaşları bahane edilerek korunmalarını kabul etmeyeceğini ifade eden Destici, mevcut ceza sisteminin bu tür suçlarda çetelerin korunmasına olanak tanıdığını belirtti. Gelecek dönemde yasal düzenlemeler yapılmasının şart olduğunu söyledi.

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE DİKKAT

PKK’nın silah bırakma sürecindeki niyetlerini sorgulayan Destici, Türkiye’nin “doğrudan egemenliğini hedef alan tehditlerle karşı karşıya” olduğunu söyledi. “Çözüm Süreci” döneminin PYD/YPG’nin güçlenmesine kapı araladığını ifade eden Destici, bu tür süreçlerin Türkiye’nin stratejik çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı. Türkiye’nin, PYD/YPG’nin özerklik ya da devletleşme planlarına kesinlikle izin vermeyeceğini belirten Destici, “Türkiye’nin geleceği ne Kandil’de, ne Washington’da, ne de Tel Aviv’de yazılır” ifadesinde bulundu. Ayrıca, devletin güvenlik kurumlarının, milletin hassasiyetleriyle uyumlu hareket edeceğini ve şantajlara karşı bağımsız duruş sergileyeceğine inandığını da sözlerine ekledi.