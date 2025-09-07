Büyük Birlik Partisi (BBP) Sosyal Medya Tehditleri Açıklaması

SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Basın, İletişim ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, sosyal medya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güney, “Son yıllarda tüm toplumların ortak sorunu haline gelen bilinçsiz sosyal medya kullanımı, bugün özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü tehlikeye açık bir alan haline gelmiştir” dedi.

SOSYAL MEDYANIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Güney, sosyal medya platformlarının ölçüsüz ve bilinçsiz kullanımının, “toplumların ahlaki ve kültürel değerlerini, bireylerin ruh ve beden sağlığını, sosyal yaşamı ve aile yapısını temelden sarsmaktadır” şeklinde vurguladı. İnsanların, hakikat ile yalanı, bilgi ile algıyı, gerçek ile kurguyu ayırt etme yetilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

KÜRESEL SORUNLAR İLE SOSYAL MEDYA

Dünya genelindeki sosyal medya platformlarının sadece ticari menfaatler için, “insanlığa dair binlerce yıllık değerleri acımasızca tüketmekte” olduğunu ifade eden Güney, “İklim değişikliği gibi küresel sorunlarda bir araya gelen dünya devletleri, sosyal medyanın toplumlar üzerinde oluşturduğu bu derin ve kalıcı tahribatı görmezden gelmektedir” diye ekledi.

AİLELERİN ROLÜ VE SORUMLULUĞU

Bilinçsiz sosyal medya kullanımının, sadece bireyleri değil; toplumları, kültürleri, aileleri ve geleceği tehdit ettiğini belirten Güney, “Bu tehdidin telafisi, şimdiden harekete geçilmediği takdirde imkansız hale gelebilir” uyarısında bulundu. Ailelerin, çocukların ve gençlerin sosyal medya ile ilişkilerini bilinçli bir şekilde yönlendirmek ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak konusunda büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti.

BİLİNÇLİ DİJİTAL GELECEK İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ

Güney, “Büyük Birlik Partisi olarak; toplumumuzun ruhunu, gençlerimizin zihnini ve geleceğimizi tehdit eden bu bilinçsiz sosyal medya tüketimine karşı inisiyatif almamız gerektiğini açıkça ifade ediyoruz” dedi. “Milletimizin değerlerini korumak, çocuklarımızın yarınlarını güvence altına almak ve toplumumuzun zehirlenmesine, kültürümüzün kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu. Güney, “Unutulmamalıdır ki; bugün pervasızca tüketilen şey sadece zamanımız değil, aynı zamanda yarınlarımızdır” diyerek, bilinçli, sağlıklı ve değerlerimize uygun bir dijital gelecek inşa etmenin önemine dikkat çekti.