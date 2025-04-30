Büyük Birlik Partisi Gündüz Programları Yasaklanmalı

DESTİCİ’DEN GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA YASAĞI TALEP

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gündüz kuşağı programlarının derhal yasaklanması gerektiğini ifade ediyor. “Topluma, aileye, anne, baba ve çocuklara örnek olacak; hayata kılavuzluk edecek doğru düzgün programlar üretilmelidir” diyen Destici, parti genel merkezinde gündeme dair çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

DOĞUM YÖNTEMLERİNE BİLİMSEL YAKLAŞIM

Sezaryen ve normal doğum tartışmalarına değinen Destici, konuya bilimsel bir yaklaşım sergilemenin daha uygun olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginliğe de dikkat çeken Destici, Türkiye’nin her koşulda Pakistan’ın yanına olması gerektiğini vurguluyor. “Türkiye her şartta Pakistan’ın yanında olmalıdır ve yanındadır” açıklamasıyla Destici, bölgedeki çatışmalara müdahale edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

KIRIM’DAKİ GÜVENLİK SORUNLARI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Kırım ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Destici, “Kırım, sadece Ukrayna’nın değil, Karadeniz’in güvenliği açısından da kritik bir öneme sahiptir” dedi. Trump’ın Kırım’ın ilhakını meşrulaştırmaya çalıştığını belirten Destici, bunun asla kabul edilemeyeceğini ifade ediyor.

KIBRIS VE ULUSLARARASI GERGİNLİKLER

Kıbrıs’taki gerilimlere de değinen Destici, Yunanistan ve Fransa’nın karasuları konusunu tırmandırmaya çalıştığını söylüyor. Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarının gaspedilmesine karşı durulması gerektiğinin altını çizerek, Kıbrıs Türklerinin bu provokasyonları unutmaması gerektiğini vurguladı.

SEZARYEN VE NORMAL DOĞUM TARTIŞMALARI

Destici, sezaryen ve normal doğum konusuna ilişkin, “Dünya Sağlık Örgütü de sezaryen oranlarının yüzde 10-15 civarında sürdürülmesini hedef olarak gösteriyor” diyerek, anne ve bebek sağlığı açısından gerekli durumlar dışında sezaryene başvurulmaması gerektiğini ifade etti. Kadınların bu konuda desteklenmesi gerektiğini düşünen Destici, “Normal doğum desteklenmeli, zorunlu olmadıkça sezaryene başvurulmamalıdır” şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL DEĞİŞİM ÜZERİNE ENDİŞELER

Gündüz kuşağı programlarının toplumsal yapıyı bozduğunu söyleyen Destici, bu programların yasaklanması gerektiğini belirtiyor. “Tüm bu sebeplerden dolayı gündüz kuşağı programları derhal yasaklanmalıdır” diye ekleyen Destici, aile ve toplum değerlerine uygun programların oluşturulmasını önermektedir.