Büyük Birlik Partisi Lideri, Terörist Öcalan’la Görüşmeyi Red Dedi

MECLİS KOMİSYONUNUN İMRALI ZİYARETİNE KARŞI ÇIKILIYOR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Meclis’te kurulan komisyondan bir heyetin İmralı Adası’na giderek binlerce şehidimizin kanı elinde olan İmralı canisi ile görüşmesini doğru bulmuyoruz” dedi. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürecin terör örgütüne zaman ve direnç kazandıracağını, devletin otoritesini zayıflattığını belirtti.

DEVLETİN OTORİTESİNİ ZAYIFLATAN BİR YAKLAŞIM

BBP Lideri, “Tümden silah bırakmayı, ‘almadan vermem’ stratejisiyle hala geciktiren terör örgütünün müzakere süreçlerini ‘barış’ gibi göstermesi, devlete zarar veriyor. Gelinen aşamada, terör örgütünün isteğiyle TBMM çatısı altında oluşturulan komisyonun, ‘devlette zaaf oluşturmaz’ denilerek terörist başı Öcalan’ı muhatap alması, hukuk devleti ilkelerine ve milletin vicdanına büyük tahribatlar yaratır” ifadelerini kullandı.

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRİYOR

Destici, “Bu sürecin arka planında örgütün yıllardır dayattığı ‘meşruiyet stratejisi’ bariz bir şekilde göz önünde. Terörist başı Öcalan’ın muhatap alınması, örgütün uluslararası arenada bir ‘taraf’ olarak algılanmasını sağlayabilir. Bu yaklaşım, hem içeride hem dışarıda devleti yıpratır ve terörist grupları güçlendirir” diyerek Meclis’teki komisyonun İmralı ziyaretini doğru bulmadıklarını vurguladı.