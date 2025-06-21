Büyük Birlik Partisi, Mazlumların Yanındadır

DESTİCİ’NİN AÇIKLAMALARI VE DAVALARIMIZ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Doğu Türkistan, Filistin, Kırım ve Myanmar da bizim davamızdır. Velhasıl nerede bir mazlum, yoksul, mağdur, Türk, Müslüman varsa o bizim kardeşimizdir, soydaşımızdır, dindaşımızdır. Büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır.” dedi. Günyüzü Belediyesi Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen partisinin Günyüzü İlçe Kongresi’nde konuşan Destici, güçlü olan ülkelerin güçsüzleri hiçbir kanun, kural ve uluslararası hukuk tanımadan işgal ettiğini belirtti. Gazze’deki durumu işgal olarak nitelendiren Destici, İsrail’in ardından Lübnan ve Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen saldırılara da dikkat çekti.

İSLAM DÜNYASININ DURUMU

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin sadece konuştuğunu, Arap dünyasının ise seyrettiğini vurgulayan Destici, “Oraların liderleri, kendi koltuklarını korumanın peşine düştü. Sadece Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye Devleti konuştu. Bizler, Dışişleri Bakanımız konuştu. Diğerleri ağızlarını açıp iki kelam dahi edemedi.” şeklinde konuştu. Destici, Türk milletinin her zaman mazlumun, mağdurun, Müslüman’ın ve soydaşının yanında olduğunun altını çizerek bu durumun toprakların mayasında bulunduğunu ifade etti.

İRAN VE BATILI DEVLETLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Destici, İsrail’in günlerdir İran’ı bombaladığını, İran’ın da bu duruma karşılık verdiğini belirtti. “İlk defa böyle bir karşılık gördüm. İnşallah daha beter olsunlar ki akılları başlarına gelsin.” diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa devletleri arkasında olmasa, bırakın Gazze’yi bombalamayı, Ürdün’e ve Suriye’ye saldırmayı, kapılarının önüne dahi çıkamazlar.”

Destici, İran’ın nükleer silah programı üzerinden Batılı güçler ile çifte standart uygulandığını belirtti. “Niye saldırıyormuş İran’a? İran nükleer silah programı yapıyor. Peki sen yapmıyor musun?” diyerek karşıt bir mantıkla durumu eleştirdi.

KONGRE SONRASI ÇALIŞMALAR

Destici, daha sonra ilçedeki yürütülen çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Tek listeyle gerçekleşen seçimde BBP Günyüzü İlçe Başkanı Burhan Özkara güven tazeledi. Kongrenin ardından, Mustafa Destici, kendi adının verildiği çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi. Programa, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, BBP İl Başkanı Taha Baksan ve diğer ilgililer de katıldı.