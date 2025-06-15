Büyük Birlik Partisi Müzeyi Açtı

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU MÜZESİ AÇILIYOR

Sivas’ta çeşitli ziyaretler ve etkinlikler için bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, burada gerçekleştirilen 17’nci Uluslararası Aşıklar Bayramı’na katıldı. Destici, Sivas Belediyesi tarafından Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi’nin açılışını yaptı.

MÜZEDE AŞIK VEYSEL’İ ANLATAN EŞYALAR VAR

Açılışı gerçekleştirilen müzede Aşık Veysel’in elbisesi, sazı, fotoğrafları ve kişisel eşyaları sergileniyor. Açılış etkinliğine Destici’nin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı. Açılış öncesinde konuşan Destici, “Belediye başkanımıza, emeği ve katkısı olan herkese, tüm Sivas halkına, Aşık Veysel sevdalılarına teşekkür ediyorum. Aşık Veysel geleneğini Türk dünyasında yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Ölenleri rahmetle anıyoruz. Hayatta olanları da saygıyla selamlıyoruz. Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi’nin Sivas’ımıza ve herkese katkı sağlamasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜZE GEZİLECEK

Destici’nin konuşmasının ardından müzenin resmi açılışı yapıldı. Açılışa katılanlar müzeyi gezerek Aşık Veysel’in hayatını ve kültürel mirasını daha yakından tanıma fırsatı buldu.