Büyük Birlik Partisi Müzeyi Açtı

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU MÜZESİ AÇILDI

Sivas’ta çeşitli ziyaretler ve açılışlar için bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 17’nci Uluslararası Aşıklar Bayramı’na katılarak önemli bir etkinliğe imza attı. Bu etkinlikte Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi’nin açılışını yaptı.

MÜZEDE AŞIK VEYSEL’İN KİŞİSEL EŞYALARI SERGİLENİYOR

Açılışa Destici’nin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı. Açılış öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Destici, “Belediye başkanımıza, emeği ve katkısı olan herkese, tüm Sivas halkına, Aşık Veysel sevdalılarına teşekkür ediyorum. Aşık Veysel geleneğini Türk dünyasında yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Ölenleri rahmetle anıyoruz. Hayatta olanları da saygıyla selamlıyoruz. Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi’nin Sivas’ımıza ve herkese katkı sağlamasını diliyoruz” dedi.

MÜZE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

Konuşmanın ardından müzenin açılışı yapıldı. Destici ve beraberindekiler müzeyi gezerek, Aşık Veysel’in elbisesi, sazı, fotoğrafları ve kişisel eşyaları gibi değerli eserleri inceledi.