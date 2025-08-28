Büyük Birlik Partisi’nde Görev Değişikliği

EMİR FARUK UZUNPINAR ATANDI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emir Faruk Uzunpınar, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yapılan yazılı açıklamada, Emir Faruk Uzunpınar’ın, Genel Başkan Mustafa Destici’nin tercihleriyle bu göreve atandığı belirtildi. Uzunpınar, İstanbul’da uzun süre Alperen Ocakları İl Başkanlığı görevini yürütmüş ve bu dönemde gerçekleştirdiği projelerle parti üyelerinden büyük takdir toplamıştır.

SORUMLULUK BİLİNCİYLE ÇALIŞACAĞIM

Emir Faruk Uzunpınar, atama ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin tensipleriyle mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı gibi önemli ve sorumluluğu yüksek bir göreve layık görüldüm. Bu görev için bana sonsuz güvenen başta Genel Başkanımıza, ayrıca güven ve destekleriyle her daim yanımızda olan Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Yaşar Sayan’a şükranlarımı sunuyorum,” dedi. Uzunpınar, “Büyük Birlik Partisi’nin amaçlarına hizmet yolunda, sorumluluk bilinciyle, azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğim,” ifadelerini kullandı.