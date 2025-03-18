Büyük Birlik Partisi’nden Çanakkale Zaferi Mesajı

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ’DEN ANMA GÜNÜ MESAJI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Destici, mesajında Çanakkale Zaferi’nin milletin şerefli tarihindeki önemine dikkat çekip, aziz şehitlerin hatıralarına olan bağlılıklarını bir kez daha kararlılıkla ifade etti.

ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN ANLAMINI VURGULADI

Çanakkale Savaşı’nın Türk milletinin en ağır kayıplar verdiği savaşlardan biri olduğunu hatırlatan Destici, “Her yıl, 18 Mart günü, gururu, acıyı ve hüznü aynı anda yaşarız. Ancak, İstanbul ve Anadolu, bu zafer sayesinde vatanımız olmaya devam edebilmiştir.” dedi. Destici, Çanakkale Savaşı şehitlerinin, İstiklal Savaşı şehitleriyle birlikte milletin topraklarını vatan yapan gerçek sahipler olarak hatırlandığını ifade etti.

GAZİ ATATÜRK’ÜN ANISINI YAŞATTI

Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nı anlatan sözlerine de yer verdi. Bu bağlamda, Atatürk’ün, Türk askerinin ruh kuvvetini gösteren ifadelerini hatırlatarak, “Aynı ruh ve imanla Anadolu’yu vatan yaptık, onu koruduk ve korumaya devam edeceğiz.” dedi. Destici, mesajında bu topraklarda onurlu, hür ve bağımsız yaşamayı sağlayan şehitleri rahmetle ve minnetle andığını belirtti ve “Ruhları şâd, mekanları cennet olsun. Çanakkale Zaferimiz kutlu ve mübarek olsun.” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.