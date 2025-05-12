Büyük Birlik Partisi, Terör Örgütünün Saldırısına Tepki Gösterdi

AÇIKLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına dair yaptığı yazılı açıklamada, “Açıklanan metne dikkatle baktığımızda, ‘mücadele biçiminin değiştiğini, terör örgütünün varlık sebeplerinin ve hedeflerinin aynı kaldığını’ açıkça görüyoruz. Milletimizin Kurtuluş Savaşı’yla kazandığı ve Lozan’da muhataplarına onaylattığı haklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerini ve 1924 Anayasasını hedef alıp, milletimizi ‘inkar’, ‘imha’, ‘soykırım’ ve ‘asimilasyon’la suçlamak, sadece ideolojik değil, büyük bir iftira ve hukuki bir terör saldırısıdır” şeklinde ifadeler yer aldı.

ZAFER VE MÜCADELE

BBP Başkanlık Divanı, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin “kanlı ve hain terör örgütüne karşı kahraman güvenlik güçlerimiz eliyle yıllardır verdiği mücadele ile tarihi bir zafer kazandığını” belirtti. “Geride bıraktığımız dönemde sınırlarımız içerisindeki teröristleri yok ederek temizlemiştir. Yarım asırdır Türk Devleti’ne, Türk Milleti’ne karşı hain, alçak ve insanlık dışı saldırılar gerçekleştiren terör örgütü gelinen noktada silahları bıraktığını ve kendini feshettiğini açıklamıştır. Terör örgütü ve iştirakleri, yandaşları ve paydaşları, aralarındaki hain destekçileri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik güçleri tarafından topyekün bir yenilgiye uğratılmıştır. Bu zaferi hain terör örgütüne karşı amansız mücadelenin kahramanlarına, özellikle de şehitlere ithaf ediyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

STRATEJİK MANEVRA OLARAK GÖRÜLÜYOR

Açıklamanın devamında, terör örgütünün yaptığı son açıklama eleştirildi. “Terör örgütü bugün yaptığı açıklamada; ’12’nci Kongresi’nde aldığı kararla, ‘PKK adıyla yürüttükleri silahlı faaliyetleri bitirdiğini ve PKK’yı feshettiğini’ açıkladı. Sözde kongre açıklamasındaki içi boş ideolojik ifadeler yerine, dillerine pelesenk ettikleri öz eleştirinin gereği olarak, sözde değil, özde barış için, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi ile bütün Türk Milletinden özür ve af dilemeleri daha yerinde olacaktı. Açıklanan metne dikkatle baktığımızda, ‘mücadele biçiminin değiştiğini, terör örgütünün varlık sebeplerinin ve hedeflerinin aynı kaldığını’ açıkça görüyoruz. Terör örgütü mesajları, yalnızca Türkiye kamuoyuna vermiyor. Bildiride, BM gözetiminde silah bırakma çağrısı yapılarak, örgütün konuyu Türkiye’nin iç meselesi olan bir güvenlik meselesi olmaktan çıkarıp, sinsice üçüncü ülkelerin belirleyici olacağı bir uluslararası sorun haline getirmeye çalıştığını da görüyoruz.”

POTANSİYEL TEHDİTLER

Son olarak, “PKK kendini fesih mi etti, yoksa ismini ve yöntemini değiştirerek mücadeleyi başka bir evreye mi taşıdı?” sorusu gündeme getirildi. “Bugünkü açıklama; KCK, PYD ve YPG başta olmak üzere diğer unsurları kapsamamaktadır. Cevap nettir: Örgüt, silahlı mücadelenin geldiği çıkmazı görerek devletimiz karşısında diz çökmüş, siyasal alanda pozisyon almaya çalışmaktadır. Bu dönüşüm bir çözüm değil, stratejik manevradır. Bölücü zihniyetin meşrulaşması birliğimiz için büyük bir tehdittir. ‘Demokratik çözüm’ adı altında dayatılan şey, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden vazgeçmesidir. Yani siyasi ve etnik bölücülüktür.”