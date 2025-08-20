Büyük Birlik Partisi Yüksek Önem Taşıyor. Türkiye’nin Güvenliği Sağlamalıdır. Terörle Mücadele Etmek Şarttır. Çocukların Korunması İçin Önlem Alınmalıdır. Adalet, Suçlulara Değil, Mağdurlara Olmalı. Zengezur Koridoru Açılmalı, İleride Sıkıntılar Olmamalı

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ’NİN GÖRÜŞLERİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zengezur Koridoru’nun açılması gerektiğini ifade etti. Destici, “Türk Dünyası ile Türkiye’nin bağı, onun ötesinde Avrupa’yla Türk Dünyası’nın bağı, bütün dünyayla bunlar çok kıymetli ve önemli. Ama Amerika’nın bir şirketine 99 yıllığına kiralanmasının handikapları var. Bu anlaşmanın çok iyi incelenip tüm taraflarca ve tüm taraflarıyla Türkiye’yi ve Türk Dünyasını Azerbaycan başta olmak üzere mağdur etmeyecek, ileride sıkıntılar çıkarmayacak şekilde yapılması gerekiyor” diye konuştu. BBP lideri, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, orman yangınları ile ilgili de kritik açıklamalar yaptı.

ORMAN YANGINLARI VE MÜCADELE STRATEJİLERİ

Orman yangınları açısından yüksek riskli bir bölgede bulunduklarını vurgulayan Destici, bu konunun ulusal güvenlik, ekolojik denge ve gelecek nesiller açısından da ele alınması gerektiğini belirtti. “Tüm dünyada, konunun uzmanları, özellikle akademik çevreler, sıcaklıkların artışıyla, orman yangınlarının daha sık ve şiddetli yaşanacağı konusunda uzun yıllar boyunca uyarılarda bulundular” diyen Destici, Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak, orman yangınlarının 2030 yılına kadar yüzde 14 ve 2050 yılına kadar yüzde 30 artış göstereceğini öngördüklerini kaydetti. Bu bağlamda, gerekli tedbirlerin hızla alınması gerektiğini ifade eden Destici, “Her olasılığa karşı, her ihtimale karşı en yüksek düzeyde hazırlıklı olmalıyız” dedi.

SUÇ ORTAMLARI VE CEZA YASALARI HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER

Ankara’da bir gencin şiddete maruz kalmasını örnek veren Destici, sokak çeteleri ve suç ortamlarının gençleri kullandığını dile getirdi. “Bu ölçüde vahşileşen, çeteleşen, kamu düzenini bozan katillerin, yaşları bahane edilerek, suça sürüklenen çocuk adı altında korunmalarını, toplum vicdanı asla kabul etmeyecektir” dedi. Destici, ceza yasaları açısından 15 yaş üstü suçluların büyükler grubunda yargılanması gerektiğini savunarak, cezaların caydırıcı nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

GEÇMİŞTE YÜRÜTÜLEN ÇÖZÜM SÜRECİ VE ETKİLERİ

Destici, geçmişte yürütülen çözüm sürecinin PYD/YPG yapılanmasına zemin hazırladığını belirtti. “Bu süreç, milletimizin vicdanında derin yaralar açmış ve terör örgütlerinin dış destekli planlarına hizmet etmiştir” diye konuşan BBP lideri, Türkiye’nin milli güvenliğini kendi bağımsız iradesiyle koruması gerektiğinin altını çizdi. “Devletimizin siyaset ve güvenlik kurumlarının, milletimizin hassasiyetleriyle tam uyum içinde hareket edeceğine inancımız tamdır” dedi.

ZENGEZUR KORİDORU’NDAKİ RİSKLER

Zengezur Koridoru ile ilgili değerlendirmesini sürdüren Destici, “İki ayrı devlet olsak da bir millet olduğumuz muhakkak olan Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi 30 yıla yakın bir süre Ermeni işgali altında kaldı” dedi. Ermenistan’ın, emperyalist küresel güçlerin desteğiyle bu durumu yaşadığını vurgulayan Destici, koridorun açılması gerektiğini ancak anlaşmanın dikkatli incelenmesi gerektiğini belirtti. “Tüm taraflarla, Türkiye’yi ve Türk Dünyasını mağdur etmeyecek şekilde yapılması gerekiyor” ifadesinde bulundu. Bu açıklaması ile bölge ülkeleri olarak kendi çıkarlarını öncelikle gözetmeleri gerektiğini dile getirdi.