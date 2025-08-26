Haberler

Büyük Birlik Partisi Ziyaret Gerçekleştirdi

YEREL ZİYARETLER VE VATANDAŞ BULUŞMALARI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sakarya Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Yunanistan’ın Gümülcine kentine bağlı Seymen ve Demirbeyli köylerini ziyaret ederek yerel halkla bir araya geldi. Başkan Dinç, bu ziyaretlerinde Batı Trakya’daki Türk toplumu ile buluşarak, vatandaşlarla önemli iletişimler kurdu. Ziyaretleri sonrasında ezan okuyan ve öğle namazı kıldıran Dinç, camilerdeki buluşmalarında halkın taleplerini dinleyerek onların memnuniyetini öğrenme fırsatı buldu.

SOYDAŞLIKLAR VE GÖNÜL BAĞI

Türk nüfusunun yoğun olduğu Gümülcine’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Dinç, “Batı Trakya’daki soydaşlarımızla aynı gönül bağını paylaşmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizler için çok kıymetli. Bizi en içten şekilde karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Bu ziyaret, yerel topluluklar arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik önem taşıyor.

Muş'taki Reyhan Özcan, YKS'de Türkiye genelinde 328. olarak dikkat çekti ve Kızılay'ın yardımlarıyla Bilgisayar Mühendisliği'nde tam burs kazandı.

Muş'taki Reyhan Özcan, YKS'de Türkiye genelinde 328. olarak dikkat çekti ve Kızılay'ın yardımlarıyla Bilgisayar Mühendisliği'nde tam burs kazandı.
İkizler, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikizler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS sınavında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Aileleri bu başarıyla gururlanıyor.

