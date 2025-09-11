Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

MUHTEŞEM YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun Kıraç ve Volkan Kılıç ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’i ziyaret etti. BBP Genel Merkezi tarafından Karabük’te kurucu il başkanı olarak belirlenen iş insanı Murat Kesgin, yeniden teşkilatlanma süreci için saha çalışmalarına hız verdi. Ziyaret sırasında, parti olarak Karabük’te aktif bir siyaset yürütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kesgin, ilçe teşkilatlarının büyük ölçüde tamamlandığını ve il kongresinin yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini söyledi.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Kesgin, yaptığı açıklamada, “Karabük’te yeniden yapılanarak halkımızla buluşuyoruz. BBP olarak, milletin değerlerine sahip çıkan bir anlayışla çalışmaya kararlıyız. Kısa süre içerisinde ilçe kongrelerimizi tamamladık. Yıl sonuna kadar il kongremizi de tamamlayarak Karabük’te güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, BBP Karabük İl Başkanı Murat Kesgin ve beraberindeki ekibe başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişleri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.