Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

MBB GENEL BAŞKANI’NIN ZİYARETİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Uraloğlu, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’yi Bakanlığımızda ağırladık. Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin geleceği için iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Bakan Uraloğlu’nun mesajı, Cumhur İttifakı’nın iş birliğinin önemini vurgularken, ülkenin geleceği için ortak çalışmaların devam edeceğine dair güçlü bir mesaj içeriyor. Bu tür ziyaretler, siyasi katılımcılar arasında diyalog ve iş birliğinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.