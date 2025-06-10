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Büyük Buğday Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN BATMAN’DA EKİLİ BUĞDAYI ETKİLEDİ

Batman’ın Kozluk karayolu Üçyol mevkiinde yaklaşık 25 dönüm alanda ekili buğday yanarak büyük bir zarar gördü. Olay, saat 11.30 sularında meydana geldi ve yangının nedeni henüz bilinmiyor.

TARIMDA ZARAR VE MÜDAHALE

Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine destek vermek amacıyla traktörleriyle alevlerle mücadele etti. Yangın, çiftçilerin ve itfaiye ekiplerinin ortak çabasıyla kontrol altına alındı. Yangından ötürü tarlada maddi hasar oluştu ve bununla birlikte yangının çıkış nedeninin araştırılması için çalışmalar başlatıldı.

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