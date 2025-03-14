Büyük Çamlıca Camii’nde Büyüleyici Dolunay Gösterisi

DOĞA ŞÖLENİ YARATAN GÖKYÜZÜ MANZARASI

İstanbul’un siluetine zarif bir şekilde eşlik eden Büyük Çamlıca Camii, bu defa büyüleyici bir doğa şöleniyle dikkat çekti. Gökyüzünün karanlığına doğru yükselen dolunay, caminin minareleriyle uyum içinde muhteşem bir manzara oluşturdu. Bu etkileyici an, timelapse tekniği kullanılarak her aşamasıyla kaydedildi.

TİMELAPSE TEKNİĞİ İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Ayın yavaşça belirip semaya yükselişi, ışığının şehre yayılmasıyla caminin siluetini adeta bir tabloya dönüştürdü ve izleyicilere görsel bir şölen sundu. Sanat ve doğanın kusursuz uyumunu yansıtan bu benzersiz görüntüler, İstanbul’un mistik atmosferini bir kez daha gözler önüne seriyor.