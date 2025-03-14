Gündem

Büyük Çamlıca Camii’nde Büyüleyici Dolunay Gösterisi

buyuk-camlica-camii-nde-buyuleyici-dolunay-gosterisi

DOĞA ŞÖLENİ YARATAN GÖKYÜZÜ MANZARASI

İstanbul’un siluetine zarif bir şekilde eşlik eden Büyük Çamlıca Camii, bu defa büyüleyici bir doğa şöleniyle dikkat çekti. Gökyüzünün karanlığına doğru yükselen dolunay, caminin minareleriyle uyum içinde muhteşem bir manzara oluşturdu. Bu etkileyici an, timelapse tekniği kullanılarak her aşamasıyla kaydedildi.

TİMELAPSE TEKNİĞİ İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Ayın yavaşça belirip semaya yükselişi, ışığının şehre yayılmasıyla caminin siluetini adeta bir tabloya dönüştürdü ve izleyicilere görsel bir şölen sundu. Sanat ve doğanın kusursuz uyumunu yansıtan bu benzersiz görüntüler, İstanbul’un mistik atmosferini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kaçak Keklik Avcılarına 402 Bin Lira Ceza

İğdır'da jandarma, kaçak av yapan 8 kişiye 15 kınalı keklik buldukları için toplamda 402 bin 825 lira ceza uyguladı.
Gündem

15 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.