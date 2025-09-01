Büyük Eksikler İçin Beşiktaş Çalışıyor

SAVUNMA HATTI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Savunma hattındaki önemli eksiklikleri giderme çabasında olan Beşiktaş, bu bölgeyi güçlendirmek amacıyla çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, rekabetçi bir mücadele sürdüren ezeli rakibi Fenerbahçe’ye odaklandı. Beşiktaş, Fenerbahçe’de forma giyen 31 yaşındaki Ganalı savunma futbolcusu Alexander Djiku’yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Beşiktaş yönetimi, Başkan Serdal Adalı’nın liderliğinde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile iletişime geçerek transfer görüşmelerine başladı. İki tarafın yönetimi arasında görüşmelerin sürdüğü ve detayların belirlendiği ifade ediliyor.

Djiku’ya Beşiktaş dışında Spartak Moskova, Braga ve Fiorentina’nın da ilgi gösterdiği kaydedildi. Ancak oyuncunun Türkiye’de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe’de üçüncü sezonuna giren tecrübeli stoper, takımında çıktığı 75 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.