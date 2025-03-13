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Büyük Faw Limanı Kalkınma Yolu Projesi

BÜYÜK FAW LİMANI’NDA FAALİYETLER

BASRA, 13 Mart — Çin’e ait “Tongxu” tarama gemisinin ekibi, Irak’ın güneyindeki Büyük Faw Limanı’nın giriş kanalında yoğun bir şekilde çalışıyor.

KALKINMA YOLU PROJESİ

17 milyar ABD doları değerindeki “Kalkınma Yolu” projesi, Irak’ın güney kıyısındaki önemli bir ticaret limanı olan Büyük Faw Limanı’nı demiryolu ve karayolu ağı aracılığıyla Türkiye sınırına bağlamayı amaçlıyor. 2023 yılında inşasına başlanan bu proje, Irak’ın Avrupa ve Ortadoğu’yu birbirine bağlayan yeni bir ticaret merkezi olma stratejisinin temel unsurlarından birisini oluşturuyor.

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