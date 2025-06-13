Büyük Finale Batuhan ve Adem Yükseldi

ŞAMPİYONLAR YARI FİNALDE BELİRLENDİ

Nefes kesen yarı final mücadelelerinin ardından Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı, büyük finale adını yazdırdı. Şimdi merak ediliyor, Batuhan Karacakaya şampiyon oldu mu? Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunun çeyrek final ve final karşılaşmaları, İstanbul Beykoz’daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Bu mekan, yarışmanın büyük final heyecanına ev sahipliği yapıyor.

FINAL HEYECANI YENİDEN BAŞLIYOR

Final, 13 Haziran Cuma akşamı saat 19.00’da Panorama ile başlayacak ve 20.00’da TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu bu büyük finali yerinde izlemek isteyen seyirciler, Biletix, BuBilet ve Mobilet üzerinden bilet satın alabilecek.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Yarı finalin ilk oyununu kazanan Batuhan Karacakaya, doğrudan adını finale yazdırarak büyük avantaj elde etti. Ardından Adem ve Volkan arasında geçen düello, büyük bir heyecana sahne oldu. Kritik eşleşmeyi kazanan Adem Kılıçcı, Survivor 2025’in ikinci finalisti oldu. Bu akşam şampiyon belli olacak.