Büyük Galatasaray Taraftarı, Muhteşem Bir Son Yaptı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Büyük Galatasaray taraftarı, büyük oyuncularıyla birlikte muhteşem bir son yaptı. Önümüzdeki sene ağustostan itibaren başlayacağız. Hedefimiz 26’ncı şampiyonluk olacak. Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımıza bize güvensin” açıklamasında bulundu. Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir FK’yi 2-0 mağlup ederek ligi zaferle tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Buruk, maçı kazanarak sezonu iyi bir şekilde bitirmek istediklerini ifade etti.

VEDA MAÇLARI VE GURUR DUYDUKLARI OYUNCULAR

Okan Buruk, “Bizim için çok önemliydi. Özellikle Mertens ve Muslera’nın veda maçı, ikisine veda ettik. Bu organizasyonu bugün muhteşem şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Oyun olarak ikisi de çok iyi oynadı. Biri gol attı, diğeri goller kurtardı. Hala ne kadar istediklerini, son maçlarında ne kadar iyi, profesyonel futbolcular olduklarını ikisi de net şekilde gösterdi. İkisiyle gurur duyuyorum. Onlarla geçen 3 muhteşem yıl, 3 şampiyonluk yaşadık. 5’inci yıldızı taktık. Onlara en güzel şekilde veda ediyoruz.” diyerek duygularını paylaştı.

TARAFTARA VE YÖNETİME TEŞEKKÜR

Buruk, büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi. “Son maçta stadı yine doldurdular, desteklediler. Maçtan sonra beklediler, hep beraber şampiyonluğu kutladık. Gerçekten hafızalarımızdan silinmeyecek bir gece daha yaşadık. Bu organizasyonu yapan Galatasaray Yönetim Kurulu’na, başkanımıza teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu. Buruk, “Emek veren bütün oyuncularıma başta Muslera ve Mertens olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Yolları açık olsun. İnşallah bir gün Galatasaray ile yolları kesişecektir. Onlar bu ailenin önemli parçaları.” dedi.

TRANSFER KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALAR

Okan Buruk, Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva ile transfer görüşmeleri yapıldığı yönündeki soruya da yanıt verdi. “Bizim kimseyle bir transfer görüşmemiz olmadı. Türkiye’den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Şu an Galatasaray kadrosu, Türkiye’nin en iyi kadrosu. Türkiye’den herhangi bir futbolcuyla görüşmemiz yok. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmemiz olamaz, olmadı, olmayacak. Olmayan bir şey üzerinden gündem yapılıyor. Saçma sapan konuşmalar oluyor.” diyerek bu durumu netleştirdi.