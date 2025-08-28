Büyük Gün Geldi, Evlendiler

AŞKIN YENİDEN DOĞUŞU

Büyük gün geldi çattı, 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturdu. 6. kez evlenen Mehmet Ali Erbil’in Yeniköy’deki evinde gerçekleştirilen sürpriz nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı. Erbil’in çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de bu özel günde babalarını yalnız bırakmadı.

NİKAH SONRASI MUTLULUK

Nikahın ardından mutluluklarını dile getiren 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, “Daha demin Gülseren Ceylan’dım, artık Gülseren Erbil oldum. Demek ki sevgi her şeyin önüne geçiyor. Küçük tartışmalarımız oldu, büyük tartışmalarımız oldu ama artık her şey geride kaldı. Mutluyuz” dedi. Ayrı kaldıkları günleri anımsatan Ceylan, “Evet, ayrıydık, dayanamadık. Ben de dedim ki artık hep birlikte olmalıyız. O da sağ olsun ilk adımı attı. Ben de kabul ettim. Mutluyuz, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

SADİK VE SAMİMİ BİR TÖREN

Gösterişten uzak, sade bir törenle evlendiklerini belirten Ceylan, “Yani aslında anı bile olmayacak olsa gidip nikah salonuna gidip imzayı atardık” diyerek mutluluğunu samimi bir şekilde paylaştı.