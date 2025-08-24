Büyük Gurur: Mavi Vatan’ın Savarona’da Buluşması

TÜRK DONANMASINDAN BOĞAZDA GEÇİT TÖRENİ

Türk donanması, İstanbul Boğazı’nda bir geçit töreni düzenledi. Bu organizasyon, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirildi. Geçit töreninde, TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı, Karadeniz açıklarında buluştu. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaşmasının ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareket etmeleri ile başladı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından seçilen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu’da bulunuyor.

ATATÜRK’ÜN YADİGÂRI SAVARONA

Geçit töreninde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Savarona da yer aldı. Sarıyer sahili ve Tarabya önlerinden geçen gemiler, ardından Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamladı. Donanma, son olarak Dolmabahçe önlerine ulaşmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SELAMLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde geçişi selamladı. Bu anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

TEKNOFEST VE YARIŞMALAR

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği öncesinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, gemilerin 30–31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi’nde ziyarete açılacağını belirterek, “Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcıklar olacak. N Sosyal üzerinden ayrıca bir yarışma düzenleniyor.” dedi.

Bayraktar, genç nesillere Mavi Vatan bilincini aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmalar hakkında bilgi verdi. İlkokul öğrencileri için resim yarışması, lise ve üniversite düzeyinde ise Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışmasının yapılacağını hatırlatan Bayraktar, “Bu yarışmalara katılanlar, halka kapalı olduğu günlerde 28–29 Ağustos’ta da gemileri ziyaret edebilecek.” ifadelerini kullandı.

Teknofest kapsamında üç farklı teknoloji yarışması düzenleneceğini belirten Bayraktar, şu yarışmaları duyurdu: ROKETSAN: Sualtı roket yarışması, ASELSAN: İnsansız sualtı araçları yarışması ve İnsansız su üstü araçları yarışması. Bayraktar, “TEKNOFEST Mavi Vatan’da sadece gemilerimiz değil, teknolojinin şampiyonları da yarışıyor olacak. Ben tüm milletimizi 30 ve 31 Ağustos’ta TEKNOFEST Mavi Vatan’a, Zafer Bayramımızı en güzel şekilde kutlamaya bekliyorum.” diye ekledi.

SAVARONA’DA GENÇLER

Savarona’da 13 üniversite öğrencisi de bulunuyor. İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek geçiş törenine katılacak gençler, duygularını paylaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’ya binme fırsatı bulduğunda çok heyecanlandığını belirtti. Işıkelekoğlu, “Atatürk’ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip sunulması bizim için çok büyük bir şans.” dedi.

GURUR VERİCİ ANLAR

Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız, geçişe katıldığı için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Yıldız, Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden olduklarını aktararak, “Özellikle Atatürk’ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici.” şeklinde konuştu. Yıldız, “Bu teknoloji hamlesine bizler de gelecek nesiller olarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.