“Büyük Memeliler İzleme Projesi” Kapsamında Kurt Takibi Sürüyor

KURT TAKİBİ PROJESİ SÜRÜYOR

Sarıkamış’ta yürütülen “Büyük Memeliler İzleme Projesi” kapsamında, kurtların uydu vericilerle takibi devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle yürütülen bu projeye, KuzeyDoğa Derneği liderlik yapıyor. Projeye Koç ve Utah üniversitelerinden Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ile Zagreb Üniversitesi’nden Prof. Dr. Josip Kusak ve uzman biyolog Emrah Çoban katkıda bulunuyor.

KURDLAR ÜZERİNDE ÖNEMLİ VERİLER ELDE EDİLDİ

Yaklaşık 14 yıldır süren arazi çalışmaları ile kurtların hareketleri, yaşam alanları ve davranışları hakkında kıymetli veriler elde edildi. Bu yıl içerisinde verici takılan 50’nci kurt da takibe alınmış oldu. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, 2011 yılında başlayan bu çalışmaların beklenenden çok daha ileriye taşındığını ifade ederek, “50’nci kurdumuza ulaştık. Başlangıçta bu kadar yol kat edebileceğimizi düşünmüyorduk.” diye belirtti.

Çoban, toplanan verilerin hem bilimsel araştırmalar hem de koruma planlamaları açısından önemli olduğunu vurguladı. “Şu anda Avrupa ülkeleri arasında en fazla kurt takip eden ülkelerden biriyiz. Bu, ülkemizdeki bilimsel çalışmaların başarısını gösteriyor.” sözlerini kullandı. Büyük sürüleri gözlemlediklerini belirten Çoban, geçmişte en kalabalık grubun 10 bireyden oluştuğunu, bu yıl verici taktıkları bir sürüde yaz ortasında 5 kurt tespit ettiklerini söyledi.

Fotokapanlar, uydu takip cihazları ve arazi gözlemleri ile kurtların yaşam alanlarını izlediklerini anlatan Çoban, ayrıca hayvanların bıraktığı iz ve dışkıların da analiz edildiğini dile getirdi. Çoban, çarpıcı bulgulardan birinin, ikinci yakalanan bir kurdun bir yıl içinde 5 bin kilometrekarelik bir alanı kullandığını aktararak, “Koruma alanlarını planlarken bu tür veriler hayati önem taşıyor. Böylece hayvanlara daha fazla güvenli yaşam alanı sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.