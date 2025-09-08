Büyük Ödüllü Çekiliş 11:00’de Başlıyor

ÖZEL ETKİNLİKLERİN GÖZDESİ

Porsche Taycan gibi büyük ödüllerle dolu olan Magnum çekilişi, birçok kişinin ilgi odağı haline geliyor. Etkinlik, katılımcılara birçok ödül ve fırsat sunuyor. Bu nedenle, etkinliğin saati ve izlenebilirliği hakkında birçok soru soruluyor. Magnum çekilişinin detayları ve düzenleme bilgileri de bilgilendirici nitelikte.

ÇEKİLİŞ DÜZENİ

Kampanya, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından, Milli Piyango İdaresi’nin 03.12.2024 tarihli izni ile gerçekleştiriliyor. Dört farklı dönemde düzenlenecek olan çekilişler, şu dönemlerden oluşuyor: 1. Dönem: 15.04.2025 – 14.06.2025, 2. Dönem: 15.06.2025 – 14.08.2025, 3. Dönem: 15.08.2025 – 14.10.2025 ve 4. Dönem: 15.04.2025 – 14.10.2025 (ilk 3 dönemdeki tüm katılımlar üzerinden genel çekiliş gerçekleştiriliyor). Çekiliş, noter huzurunda ve yetkililerin katılımıyla düzenleniyor. Bu süreç, sabah saat 11.00’de başlıyor.

KAMPANYA KATILIM DETAYLARI

Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum ya da Magnum Mini ürünlerini alan tüketiciler, ürün çubukları üzerindeki katılım şifreleriyle kampanyaya dahil olabiliyor. Magnum ürünleri için 2 çekiliş hakkı, Magnum Mini ürünleri için ise 1 çekiliş hakkı veriliyor. Her dönemde 10 kişi, 300.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı kazanıyor. Dönem genel çekilişinde ise 2 kişi 2024 model Porsche Taycan sahibi olabiliyor.

Magnum çekilişi, Magnum Turkey Youtube kanalında canlı olarak izlenebiliyor. Çekiliş tarihleri ise şu şekilde belirlenmiş: 08.07.2025 – saat 11:00, 09.09.2025 – saat 11:00, 04.11.2025 – saat 11:00 ve 04.11.2025 – saat 11:30. Kazananların isimleri her dönem için sırasıyla 12.07.2025, 13.09.2025 ve 08.11.2025 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi’nin Cumartesi ekinde açıklanacak. Talihlilere ayrıca taahhütlü posta ile bildirim yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Asil talihlilerin son başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün olarak belirleniyor. Süresi içinde başvuru yapmayan asil talihlilerin yerine yedek talihliler yine 15 gün içinde başvuru yapabiliyor. Başvurular sırasında kimlik, okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri talep ediliyor. Tüm bu detaylar, Magnum çekilişine katılanlar için gerekli bilgileri sağlıyor ve ilgi uyandırıyor.