Büyük Savaş Kapıda! Hindistan Füzelerle Pakistan’a Saldırdı

PAKİSTAN’DAN HİNDİSTAN’A FÜZE SALDIRISI SUÇLAMASI

Pakistan ordusunun Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan, bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” şeklinde konuştu. İlk belirlemelere göre saldırılar sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapatma kararı aldı. Bu süre zarfında yolcu uçakları Pakistan hava sahasından ayrıldı.

HİNDİSTAN OPERASYON BAŞLATTI

Hindistan ordusu, terör altyapısına karşı Cammu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattıklarını duyurdu. Saldırıların toplam 9 noktayı hedef aldığını ve ölçülü ile tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğunu belirtirken, “Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi” ifadesi kullanıldı.

CAMMU KEŞMİR’DE KANLI SALDIRI VE DİPLOMATİK KRİZ

22 Nisan’da, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistlere yapılan silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi ise yaralanmıştı. Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini iddia ederek, Pakistan’a karşı sert önlemler almaya başlamıştı. İndus Suları Anlaşması’nı askıya alarak Pakistan’a su akışını durdurma sinyali veren Hindistan, ülkedeki Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesine ve vize işlemlerinin iptal edilmesine karar vermişti. Pakistan ise bu suçlamaları reddederek, Hindistan’la tüm ticari ilişkileri askıya aldığını, hava sahasını kapattığını ve diplomatik personel sayısına kısıtlama getirdiğini bildirmişti. Ayrıca, Pakistan İndus Nehri üzerindeki her türlü tek taraflı müdahaleyi savaş nedeni sayacaklarını ilan etti.