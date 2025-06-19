Büyük Spor Kulübü Satışı Gerçekleşti

DÜNYA SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK SATIŞI

Dünya spor tarihinin en büyük satış işlemi gerçekleşti. NBA takımı Los Angeles Lakers’ın sahibi Buss ailesi, takımın satış süreci için MLB ekibi Los Angeles Dodgers’ın da hissedarı olan Matt Walter ile anlaşma sağladı. Buss ailesi, Lakers’ı 45 yıl önce 67.5 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Şimdi ise çoğunluk hisselerini 10 milyar dolar karşılığında satıyor.

Lakers SATIŞI REKOR KIRIYOR

Los Angeles Lakers’ın bu satışı, spor tarihindeki en yüksek bedelli kulüp satışı olarak kaydedildi. Daha önceki rekor, bir diğer NBA ekibi Boston Celtics’e aitti. Matt Walter, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin yanı sıra WNBA takımı Los Angeles Sparks’ın da hissedarı. Walter, 2021 yılından bu yana Lakers’ta yüzde 21’lik bir paya sahipti.

SPOR TARİHİNDE YERİNİ ALDI

Los Angeles Lakers’ın satışının ardından spor tarihindeki en pahalı kulüp satışları arasında sıralama değişikliğine gitti. Yeni oluşan listede, Los Angeles Lakers, en yüksek fiyata satılan kulüp olarak öne çıkıyor.