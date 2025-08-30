Büyük Taarruz, Türk Bağımsızlığının Sembolüdür

BÜYÜK TAARRUZ’UN TARİHİ VE ÖNEMİ

26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruz, Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Milletin inancı, ordunun cesareti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün stratejik zekasıyla elde edilen bu destansı zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun kapılarını açmıştır. Büyük Taarruz sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin bir simgesi olmuştur. Kadın ve erkek, genç ve yaşlı, Türk halkı işgal kuvvetlerine karşı birleşerek, cephedeki Mehmetçik’e destek vererek destan yazmıştır.

BÜYÜK TAARRUZ’UN HAZIRLIKLARI

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son darbeyi vurmasını sağlamak için düşünülmüş ve gizli olarak planlanan bir harekattır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 20 Temmuz 1922 tarihindeki oturumunda Mustafa Kemal Atatürk, dördüncü kez Başkomutanlık yetkisini almış ve taarruz kararını haziran ayında vermiştir. Hazırlıklar gizli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın en büyük muharebelerinden biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos’u 27’sine bağlayan gece Afyonkarahisar’da başlamış; düşman birlikleri Aslıhan civarında kuşatılmış ve Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde Mustafa Kemal Paşa’nın yönetimi altında imha edilmiştir. Bu zafer, Türk ordusunun başarısıyla sonuçlanmıştır.

30 Ağustos Zaferi, sadece bir savaşın kazanılması değil, özgür ve bağımsız bir devletin temellerinin büyük ölçüde atılması anlamına geliyor. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu ve milletin kendi iradesiyle geleceğini belirleme hakkını kazanmasını ilan etmiştir. Büyük Zafer’in ardından, diplomasi süreci hız kazanmıştır. 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması imzalanmış ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. 30 Ağustos, 1924 yılından itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanmış, 1926’dan sonra ise tüm yurtta resmi bayram haline gelmiştir. Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı, yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlüğe olan sarsılmaz bağlılığın bir sembolü olarak kutlanmaktadır. Türk milleti, atalarının kahramanlıklarını anarken, Cumhuriyet’i koruma iradesini aynı inanç ve kararlılıkla bir kez daha vurgulamaktadır.