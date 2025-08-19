Büyük Takım Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu aldı

BENFİCA KAFİLESİ AÇIKLANDI

Portekiz kulübü Benfica, Fenerbahçe ile yapılacak maça katılacak kafileyi duyurdu. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kadroda yer alan isimler arasında bulundu. Benfica’nın futbolcuların havaalanında çekilen görüntülerinde, milli yıldızın da yer aldığı görüldü. Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul’a iniş yaptı.

TRANSFERDEKİ GELİŞMELER

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklifte 22 milyon 500 bin euro bonservis ücreti ve 2 milyon 500 bin euro bonusla masaya tekrar oturmaya hazırlandığı iddia edildi. Portekiz temsilcisi, milli futbolcuyu UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynattıktan sonra fiyatı düşüren Fenerbahçe, bu süreci bu hafta tamamlamayı hedefliyor. Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” ifadesini kullansa da, sarı-lacivertliler 26 yaşındaki futbolcuyla anlaşıldığı bilgisini verdi. Fenerbahçe’nin planı, Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek yönünde. Eğer transfer gerçekleşirse, milli futbolcu bu maçta kadroda yer alabilecek.

MAÇ TARİHİ VE HAZIRLIKLAR

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk karşılaşmasında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Aktürkoğlu’nun da forma giydiği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a varacak ve son antrenmanını saat 19.00’da maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirecek.