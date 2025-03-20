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‘Büyük Tekerlek’ Galaksisinin Keşfi Açıklandı

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ERKEN EVRENDE KÜÇÜK BİR GALAKSİ KEŞFİ

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) kullanılarak gerçekleştirilen derin gözlemler sonucunda erken evrende dev bir galaksi bulundu. ‘Büyük Tekerlek’ ismi verilen bu galaksiye dair bulgular, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

BÜYÜK TEKERLEK GALAKSİSİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Yapılan detaylı gözlemler, ‘Büyük Tekerlek’in boyut ve dönüş hızı açısından günümüzdeki en büyük ‘süper sarmal’ galaksilerle kıyaslanabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, alışılmadık derecede büyük boyutlara sahip olan ‘Büyük Tekerlek’in, aynı kozmik yaşa sahip diğer galaksilere benzer şekilde aktif bir büyüme süreci içinde olduğu belirlendi.

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