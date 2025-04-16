Büyük Tekneler Limanda, Küçükler Çalışıyor

BÜYÜK TEKNELER LİMANA DEMİR ATARKEN

Av yasağının başlamasıyla beraber büyük tekneler limana demir atarken, küçük teknelerin faaliyetleri devam ediyor. 15 Nisan ile 1 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm denizlerde ticari amaçlı gırgır ve paraketa gibi geleneksel yöntemlerle balık avcılığı yasaklandı. Bu durum, büyük teknelerin limana dönüşünü etkilerken, küçük balıkçıların mesaisi ise hız kesmeden sürdürüyor.

KÜÇÜK TEKNELERİN BAŞARILI AV SEZONU

Av yasağının ilk gecesinde denize açılan balıkçılar, kıyıya geri döndüklerinde bol miktarda istavritle dönmeyi başardı. Ereğli Balık Hali’nde istavrit ve hamsinin kasası 1.500 TL’den satışa sunulurken, kalkan balığının kilosu 700 ile 1.000 TL arasında değişiyor. Küçük teknelerin yakaladığı bu balıklar mezatta alıcı buldu. Bavul ve ağlarla yapılan bu avcılığın, yerel piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.