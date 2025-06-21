Büyük Türk Milletinin Koruması Altındayız

BBP GENEL BAŞKANINDAN KADIM İCTİMA ATILIMI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Nerede bir mazlum, bir yoksul, bir mağdur, bir Türk, bir Müslüman varsa bizim kardeşimizdir, soydaşımızdır, dindaşımızdır ve büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır” diyor. Destici, memleketi Eskişehir’de partisinin Günyüzü İlçe Başkanlığı olağan kongresine katıldı. Günyüzü Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede partililerle bir araya gelen Destici, vatandaşlarla da sohbet etti.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKTİ

BBP Genel Başkanı, Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatarak, İsrail’in de saldırılarına devam ettiğini vurguluyor. Türkiye dışında hiçbir ülkenin bu saldırılara karşı sesini yükseltmediğini söyleyen Destici, “Güçlü olan ne yapıyor? Güçsüz olana hiçbir kanun, kural tanımadan, uluslararası hukuka bakmadan işgal ediyor, bombalıyor. Bugün aynısını Siyonist ve terörist İsrail yapıyor. Sözde devlet olan İsrail, önce Gazze’de 10 binlerce masumu öldürdü. 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Bunun 10 binden fazlası çocuk, 20 bine yakını kadın ve yaşlı. 50 binden fazla insanın hemen hemen tamamı sivil” şeklinde konuştu. Destici, Arap dünyasının sadece seyrettiğini belirterek, “Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye devleti konuştu. Diğerleri ağızlarını açıp, iki kelam dahi edemedi” diyor.

İRAN’IN KARŞILIK VERDİĞİ İFADE EDİLDİ

İsrail’in saldırıları karşısında ilk defa İran’dan karşılık gördüğünü dile getiren Destici, “Şimdi bakın, İsrail günlerdir İran’ı bombalıyor. İran’da tabii ki karşılık veriyor. İlk defa böyle bir karşılık gördü. İnşallah daha beter olsunlar ki akılları başlarına gelsin” açıklamasını yapıyor. Destici, Amerika’nın başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa devletlerinin destek vermediği takdirde, bu saldırıların gerçekleşemeyeceğini vurguluyor. “Size var olan, sizde var olan, size helal olan niye İran’a haram olsun? Niye Türkiye’ye haram olsun? Niye İslam ülkelerine haram olsun? Yapacağız” diyerek düşüncelerini aktarıyor.

ÇOCUK PARKININ AÇILIŞINI YAPTI

Kongre konuşmasının ardından Destici, aynı caddede bulunan ve kendi adını taşıyan çocuk parkının açılışına geçti. Parkı gezerek bilgi alan BBP Genel Başkanı, beraberindekilerle birlikte parkın açılışını gerçekleştirdi.