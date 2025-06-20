Büyük Veri Sızıntısı Olayı Gerçekleşti

DÜNYANIN EN BÜYÜK VERİ SIZINTILARINDAN BİRİ YAŞANDI

Dünyada büyük bir veri sızıntısı meydana geldi. Apple, Facebook ve Google gibi birçok önemli platformdan yaklaşık 16 milyar hesap bilgisi ele geçirildi. Uzmanlar, tüm kullanıcıların şifrelerini derhal değiştirmesi gerektiğini vurguluyor. Bu olay, kayıtlara geçmiş en büyük veri ihlallerinden biri olarak öne çıkıyor. Siber suçluların kişisel bilgilerinize ve çevrimiçi hesaplarınıza benzeri görülmemiş bir erişim sağladığı ifade ediliyor. Sızan veriler, geçmişte değil, son dönemde elde edilmiş “güncel” bilgilerden oluşuyor. Ayrıca, sadece Apple, Facebook ve Google’la sınır kalınmadı. Instagram, Microsoft, Netflix, PayPal, Roblox, Discord, Telegram, GitHub ve 29’dan fazla ülkede farklı devlet hizmetlerinin hesap bilgileri de açığa çıktı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeden kullanıcıların verilerinin sızmış olabileceği bildiriliyor.

SIBER SUÇLULARIN TEHLİKELİ AMAÇLARI

Uzmanlar, bu tür verilere yönelik dolandırıcılık, banka hesaplarından para çalma, sahtekarlık ve spam saldırıları gibi tehlikeler bulunabileceğini belirtiyor. Siber güvenlik araştırmacıları, sızan verilerin çoğunluğunun “infostealer” isimli zararlı yazılımlar aracılığıyla toplandığını ifade ediyor. Bu tür kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarlara sızarak kullanıcıların giriş bilgilerini, finansal verilerini ve diğer kişisel bilgilerini çalıyor. Sızan verilerin büyük çoğunluğu, çok sayıda kişinin hesaplarının en azından bir kısmının ele geçirilmiş olabileceğini gösteriyor. Bu durum, kullanıcıların siber saldırılara karşı daha savunmasız durumda olduğunu ortaya koyuyor.

KULLANICILAR İÇİN ÖNERİLER

CyberNews isimli güvenlik platformunun araştırmacıları, kullanıcılara şu tavsiyelerde bulunuyor: Şifrelerinizi hemen değiştirin, iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) aktif hale getirin ve hesaplarınızı düzenli aralıklarla kontrol edin. Özellikle bazı sızan veri setlerinde çerezler ve oturum bilgileri gibi yöntemlerle 2FA korumasının aşılabileceği uyarısı yapıldı. Yubico web güvenlik firmasının İngiltere direktörü Niall McConachie, bu sızıntının klasik şifrelerin artık yeterli olmadığını gösterdiğini belirtti. Daha güvenli ve şifre kullanmadan giriş yapılmasını sağlayan “passkey” yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi. Sonuç olarak, milyonlarca kullanıcı için kritik bir güvenlik alarmı verilmiş durumda. Hesaplarınızın güvenliği için şifrenizi derhal değiştirip, mümkünse iki faktörlü koruma kullanmanız büyük önem taşıyor.